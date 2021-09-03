8月汽車掛牌統計出爐，KIA不僅逆勢成長，全品牌銷量達477台，創去年同期銷量新高，乘用車更打破品牌在台灣市場歷年以來的單月銷量紀錄，再創歷史新高。

KIA總代理台灣森那美起亞表示，KIA旗下的全功能豪華休旅All-new Carnival自上市以來就持續受到消費者熱烈迴響，不僅累計接單突破800台，在8月首批車源到港後，更以銷量領牌數271台贏得同級進口MPV銷售冠軍；另外，作為同級進口小車銷售常勝軍的All-new Picanto，在8月以155台銷量勇奪同級距銷售冠軍。累計1-8月，All-new Picanto同樣以年成長率達30%的驚人成長，蟬聯今年1-8月同級進口小車銷售總冠軍。

台灣森那美起亞將於9月9日推出亞太市場首發的歐風美型跑旅Ceed Sportswagon，此車自7月預售並展開全台巡迴預賞後，好評不斷，業者將於本周末9月4、5日（週六、日）舉辦「VVIP搶先試駕預賞會」，不僅可現場賞車，更可以親身體驗純正歐風美型跑旅的操駕樂趣。此外，台灣森那美起亞同步規劃秋季優惠活動「KIA自由前行」專案，台灣森那美起亞與美利達自行車合作，即日起至10月31日，入主全車系乘用車享各項優惠：凡試駕週週抽市價超過萬元的「美利達運動小折」，下訂再抽World Tour世界一級職業公路自行車賽中的唯一台灣品牌，美利達「環法冠軍車隊同系列公路車款」。