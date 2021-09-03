永春陂生態濕地公園

【旅遊經 編輯部報導】

居家防疫過後，許多人宅在家的後果，體力似乎都變差了，尤其是雙北民眾連走到捷運站都覺得喘，此時不妨規劃自我健身或至台北市郊山走走也是不錯的選擇，一來放鬆、二來健身，而許多民眾直覺性會去爬象山，事實上台北不僅有象山，還有人稱四獸山的步道，都相當值得民眾前往健行。四獸山森林步道分別為虎山、豹山、獅山、象山等，所串聯而成的四獸山森林步道群為熱門的臺北大縱走路線。提及臺北的郊山步道，別再只知道象山啦！其實四獸山森林步道群位在交通便利之處，沿途陡坡與緩坡交替，走起來輕鬆自在，適合闔家同遊。途中展望視野廣闊，有不少適合賞夜景的最佳地點。此外，這四座山中，也保有多處歷史遺址，值得大家探訪。

豹山溪環璄整理

為形塑安全的森林親山活動場域，提供市民登山健行及親近大自然需求，大地工程處串聯象山、虎山許多著名步道及山區道路，整理豹山、獅山三角點土徑，以101市景及永春陂生態濕地公園為亮點，建置虎山環、豹山環、獅山環及象山環等四條環狀路線，讓民眾擁有一個安全舒適的縱走路徑。

2021步道生態環境解說導覽_虎山溪環狀步道

虎山溪環狀步道導覽分梯次進行解說

虎山螢火蟲生態區營造其中虎山螢火蟲生態區營造亦是一大重點項目，不只復育有成，更於今年四月舉辦4場賞螢生態導覽活動，高達1萬5406人次參與，透過專業生態解說人員講解螢火蟲及溪流生態，讓民眾近距離體驗與實際認識，以體現環境教育的理念。

台北市大地工程處表示，受到疫情影響而暫停的步道生態導覽近期也重新開跑，首場即是虎山溪環狀步道，報名十分熱烈，每個梯次皆爆滿。而大地工程處為配合防疫政策，除了設定人數上限外，亦採分流報到、導覽，讓民眾能夠安心跟著導覽員的腳步探訪虎山！

大家有空不妨利用休閒時間，至台北郊山健行走山，走進蘊藏著豐富人文自然風情的四獸山森林，相關訊息可至臺北市政府工務局大地工程處網站查詢。

圖片：臺北市政府工務局大地工程處提供