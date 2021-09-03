黃捷打完高端疫苗後 收到2封恐嚇信 13:402021/09/03 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市鳳山區議員黃捷。（資料照，袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 打完高端疫苗，黃捷收2封恐嚇信。（翻攝照片） 打完高端疫苗，黃捷收2封恐嚇信。（翻攝照片） 高雄巿議員黃捷服務處3日表示，黃捷打完高端疫苗後，收到2封「恐嚇信」。根據信中內容，1封多為出言辱罵，1封揚言要檢舉黃捷。黃捷本人稍後將在議會現身說明。轄區鳳山警分局則表示，未接獲報案，會派人了解。 陳時中竟為「這原因」讓大學生優先打BNT 網酸爆了 第二類特權名單藍營佔7成？「趙小編」秀一張表打臉民進黨 沒人因打疫苗猝死？她從「一張文書」發現驚人疑點 網氣炸 #黃捷 #高端疫苗 #新冠肺炎 #恐嚇信 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗不是金鐘罩！Delta降臨 醫揭現階段防疫重點 08:572021/09/03 生活 嘉市Q公仔亮相 台灣設計展可望年底登場 04:102021/09/03 地方新聞 要共存還是清零 丹麥日增千例確診 完全解封3理由 05:432021/09/03 健康 全球疫苗施打率台灣排名揭曉 陳以信批陳時中錯誤政策 11:022021/09/03 政治 動物之家緊鄰動物園 議員憂傳染 04:102021/09/03 地方新聞 恐怖情人埋伏前女友家 砍斷她母親頸大動脈慘死下午宣判 12:562021/09/03 社會 杜絕流感破口！盧秀燕：以上私立教職員納入公費施打疫苗 11:112021/09/03 生活 雲林新增1境外 打2劑疫苗返台 居隔PCR陽性確診 12:432021/09/03 生活 葉毓蘭》請總統快滿足警察第二劑疫苗需求 09:272021/09/03 政治 陳時中又神了 04:102021/09/03 時論廣場 南非女陰轉陽確診 急查是否變異株 04:102021/09/03 焦點要聞 抗Delta數據將出爐 聯亞藥漲逾6％ 09:522021/09/03 財經 人民苦苦等嘸第2劑 中市藍議員號召到總統府抗議 12:312021/09/03 政治 政治熱門新聞 直播》開學2天就爆確診 Delta兵臨城下 柯文哲最新說明 - 政治 蘇貞昌為何遲不下車 黃暐瀚發現他在車上有一個習慣 - 政治 沈富雄談到美國問題 在美兒子回一個字 - 政治 蔡英文提「鄰國論」遭趙少康狠嗆 網友留言超直接 - 政治 日本宣布：將再捐AZ疫苗給台灣 「這兩國」也有 總數量曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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