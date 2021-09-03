打完高端疫苗，黃捷收2封恐嚇信。（翻攝照片）
打完高端疫苗，黃捷收2封恐嚇信。（翻攝照片）
打完高端疫苗，黃捷收2封恐嚇信。（翻攝照片）
打完高端疫苗，黃捷收2封恐嚇信。（翻攝照片）

高雄巿議員黃捷服務處3日表示，黃捷打完高端疫苗後，收到2封「恐嚇信」。根據信中內容，1封多為出言辱罵，1封揚言要檢舉黃捷。黃捷本人稍後將在議會現身說明。轄區鳳山警分局則表示，未接獲報案，會派人了解。

陳時中竟為「這原因」讓大學生優先打BNT 網酸爆了
第二類特權名單藍營佔7成？「趙小編」秀一張表打臉民進黨
沒人因打疫苗猝死？她從「一張文書」發現驚人疑點 網氣炸
#黃捷 #高端疫苗 #新冠肺炎 #恐嚇信 #台灣