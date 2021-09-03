一名從事海運業的男網友分享，在國外工作年薪大約130萬，每次回台探親，花錢都不手軟，但由於在國外的生活實在太寂寞了，讓他下定決心回台工作，但薪資卻大幅縮減，年薪只有60多萬，與在國外工作的薪水相比，直接腰斬，讓他大嘆生活不易，事事都要精打細算，若當初有學習理財，就不會這麼辛苦，因此他也苦勸大家要懂得規劃理財，引起網友討論。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，他當兵完後就開始在國外工作，一年大約可以賺130萬左右，而且包吃包住、不用繳稅，由於工廠位置偏僻、附近什麼都沒有，因此在國外生活的時候，實在沒有什麼機會可以花錢。

男網友透露，拿著百萬年薪最大的好處就是，回國探親的時候，出門吃飯再也不用看價錢，除了價格高昂的精品之外，基本上想要買啥通通都可以，iPhone也是每年都會換一支，對家人也很大手筆，買掃地機器人、Dyson吸塵器和手機給爸媽用。

男網友表示，年薪每年都會漲，最高的時候曾領過160萬，就這樣一路工作到28歲，他突然感到很寂寞，因為工作在國外的緣故，導致他根本沒有辦法交女朋友，而且與家人相處的時間也特別少，因此他毅然決然辭去工作。

男網友指出，回來台灣找工作，月薪卻掉了很多，每個月薪水僅4萬多，相較於過去至少10萬的月薪，讓他深刻體會到「由奢入儉」很難。不管吃什麼都要精打細算、出門也不敢隨便搭計程車、手機也不太敢年年換，東西壞了還要想辦法自己修。「那段時間真的很痛苦，要算錢過生活哪叫生活？」

男網友接著說，開始在台灣工作的前半年，他一度痛苦到想回國外工作，但因為當時已經交到女朋友，實在捨不得離開才堅持下來，也很感謝當初女友沒嫌棄他月薪只有4萬4千元，也很感謝女友沒在他人生最低潮的時候離開他。

男網友坦言，28歲那年是人生的恥辱，他第一次領低於百萬的薪水，年薪只有61萬，當時他也把那年的稅單貼在床頭激勵自己，雖然過得很辛苦，但他也很感激有這一年的經歷，讓他開始規劃理財，後來第二年公司大賺錢，所以發了不少年終獎金，年薪加總突破百萬，但這次他不再隨便亂花錢，而是努力存錢、學習投資理財。

男網友感嘆道，如今滿30歲的他回想起來，不論薪水是高還是低，真的要懂得規劃理財，如果他在國外生活懂得理財，這樣他剛回台灣工作的時候，也不至於這辛苦，至少還有一些股息股利可以支撐。不過，也有網友看完直呼，這已經很厲害了，「你的最低點或許是別人夢寐以求的終點。」

另也有不少網友好奇原PO到底從事什麼行業？對此，男網友則留言回應說，他是在海運業工作。