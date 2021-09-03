零組件缺料及疫情等利空影響，網通大廠明泰（3380）8月營收續降，僅來到19.58億元，不僅創下近18個月的新低，也較去年同期的31.77億元，下滑38.36％。

受到8月營收走弱拖累，明泰累計前8月營收年增率由正轉負，經結算累計前8月營收為187.7億元，小輸去年同期的189.07億元0.73％，惟累計營收仍保有歷史次高的成績。