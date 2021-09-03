明泰8月營收走弱 累計前8月營收年增率由正轉負 13:412021/09/03 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 零組件缺料及疫情等利空影響，網通大廠明泰（3380）8月營收續降，僅來到19.58億元，不僅創下近18個月的新低，也較去年同期的31.77億元，下滑38.36％。 受到8月營收走弱拖累，明泰累計前8月營收年增率由正轉負，經結算累計前8月營收為187.7億元，小輸去年同期的189.07億元0.73％，惟累計營收仍保有歷史次高的成績。 韓國確診增1709例 社交距離規範延至10月 西勝8月營收寫21個月新高 #明泰 #月營收 #累計前 #年增率 #走弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綁架前台中副議長張宏年 薛球集團陳益華獄中寫信求面會遭告恐嚇 09:542021/09/03 社會 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 《金融》國銀前7月獲利寫第3高 2原因使7月存款暴增 08:032021/09/03 財經 KIA逆勢成長 8月再創品牌成立單月歷史銷量 13:322021/09/03 生活 《半導體》聯發科5G實力堅強 外資續按讚 12:352021/09/03 財經 《興櫃股》晶瑞光動起來 預計明年掛牌 08:372021/09/03 財經 《資訊服務》聚碩8月營收10.14億元 回到去年水準 08:202021/09/03 財經 《通信網路》前8月營收登高 其陽放量攻頂 12:352021/09/03 財經 大馬疫情擴散 被動元件又停工 04:102021/09/03 財經要聞 BNT复必泰布條 出艙前離奇消失 04:102021/09/03 焦點要聞 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 救失業率？國營事業被逼擠出上千職缺 他爆不堪內幕 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 航運不要太早放棄？專家拋2大救生圈還有救 - 財經 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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