美國聯邦航空總署（FAA）今天下令維珍銀河公司「太空船二號」停飛，以待署內批准7月飛行任務事故的最終調查報告，或確定當時偏離指定路徑問題不會影響公共安全。

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）7月11日搭乘自家公司維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船上太空，FAA昨天證實已在調查當時降落期間偏離指定路徑一事。

FAA負責在商業太空運輸發射和重返大氣層期間保護公眾安全。路透社報導，FAA表示，太空船二號（SpaceShipTwo）返回新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）時，曾偏離空中交通管制許可。

FAA說：「維珍銀河或許要等到FAA批准事故最終調查報告或確定相關問題不會影響公共安全，才能讓太空船二號復飛。」

維珍銀河回應FAA聲明時說，公司已在釐清問題的原因，以及判定如何防止未來任務發生這種情況。

公司還說，7月名為「團結號22」（Unity 22）的飛行任務偏航時是走「一條受控且有意向的飛行路徑，讓團結號22成功抵達太空且安全降落在新墨西哥州的太空港。乘客和機組員從未置身於任何危險」。

維珍銀河還表示，公司持續與FAA密切合作，配合全面檢查並及時解決這個問題。

維珍銀河昨天才剛表示，規劃在新墨西哥州再度執行太空船二號任務，時程落在9月底或10月初，視技術檢查和天候而定。維珍銀河還說，這趟任務預定搭載義大利空軍和國家研究委員會（National Research Council）3名機組員。

布蘭森和5名維珍銀河員工7月曾到達新墨西哥州沙漠上空逾80公里處，他號稱這場任務引領太空觀光新時代，且他在2004年創辦的維珍銀河公司準備在明年展開商業營運。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100903