網紅聖結石（本名曾聖傑）3日凌晨在臉書發文，表示晚上在西門町散步時，親眼看到有人從高樓墜下，事後前往派出所做目擊筆錄，警方初步調查，死者是住在康定路7樓某套房的33歲許姓男子，疑因心情不佳，這幾天都未與家人聯繫，不排除他打開陽台墜樓輕生。

警方調查，許男承租在康定路某大樓7樓套房，這幾天疑似心情低落失聯，未與家人聯絡，3日凌晨1時許，許從大樓墜落，因案發地點就是西門町派出所隔壁大樓，警消獲報後立刻到場，並將許男送醫，但許仍因頭、胸部多處重創不治。

警方勘驗現場初步排除他殺，因許的租屋處落地窗打開，不排除尋短可能，已聯繫許的家屬指認，家人表示許最近情緒不穩定，但不解他為何會做這種事。

聖結石在網路貼文描述目擊經過，說他在西門町散步時，親眼目睹有民眾跳樓，因為是第一現場的目擊者，事後被警方找去做筆錄，他還貼出人在警察局的照片，「我可能要一點酒精壓壓驚」，引發不少網友驚嘆、留言：「去拜一拜比較好」、「記得要去收驚。」

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