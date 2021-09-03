地瓜葉便宜又好吃，是許多民眾家中常見的菜餚之一。一名網友近日在臉書詢問，家裡自種地瓜葉，但他只會一般煮法，想知道地瓜葉還有什麼其他料理方式？貼文一出引起網友熱烈討論，有網友貼出一罐豆豉醬的照片表示，「加下去炒，很好吃」。

一名網友日前在臉書社團《家常菜》表示，自家種了地瓜葉，每天吃也吃不腻，但他只會一般的煮食，不禁好奇詢問廣大網友「不知道地瓜葉還有哪些煮法？」貼文一出引起網友熱烈討論，有內行網友直接貼出一罐豆豉醬的照片，表示地瓜葉加豆豉醬絕配又下飯，「倒豆豉下去一起炒，一碗飯不夠」、「豆豉醬炒小魚乾＋薑＋水＋地瓜葉煮湯」、「加一點炒，很好吃」。

許多網友們也紛紛舉出各種料理配方，包括皮蛋、金沙(鹹蛋)、胡麻醬、和風醬、XO醬、 干貝醬、肉醬、剝皮辣椒、蒜頭拌豬油等，還有網友分享不同的烹飪方法，「加小魚干煮湯」、「除了川燙外可以先過水再炒」、「梗可以跟葉子分開，梗拿來炒肉或炒豆包」、「煮湯麵加一點，也有人煮粥」、「地瓜葉煎蛋 ，跟牛奶或豆漿一起跟堅果打成汁當早餐也不錯哦 」。

關於地瓜葉是不是地瓜的葉子？有專家日前在「農業知識入口網」中解釋，一般常見的地瓜分為兩類，一種是專吃地瓜葉但甘藷塊根很小甚至不會結瓜的「葉用甘藷」，而普通地瓜的葉子纖維粗糙口感不佳，通常不會拿來吃。