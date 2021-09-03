國內首批BNT疫苗2日上午抵達桃園機場，卻被發現原先掛於裝箱上的「复必泰」字樣布條莫名消失，國民黨立委李貴敏為此表示，這就是徹頭徹尾的「掩耳盜鈴」，蔡政府何必多此一舉、欲蓋彌彰。

李貴敏今（3日）在臉書發文表示，這就是徹頭徹尾的「掩耳盜鈴」，政府之所以有這些動作，就是因為先前不管衛福部長陳時中也好，綠營的側翼也好，對於「復必泰」一再打壓、抹黑，對於民間團體自主洽購疫苗的申請，政府也處處卡關，但是民眾最在乎的都是一個國際認證有效的疫苗。

李貴敏稱，BNT就是BNT，民眾都知道，打進去有效、副作用低最重要。尤其這批疫苗上機前，國際媒體早就報導了，也已公布有布條的照片，這些問題，民眾不早就知道了嗎？大家在乎嗎？政府何必多此一舉、欲蓋彌彰？她拜託民進黨政府不要一再把時間跟精力花在些無謂的事物上面。

陳時中則指出，掛布條是BNT宣傳慣例，但跟原本的約定不同，購買單位台積電要求抵達台灣後要移除。台積電及永齡基金會昨也發布新聞稿共同指出，此為廠商首批派送時的宣傳慣例，唯事先並未告知，因此依照約定在疫苗抵達後移除。