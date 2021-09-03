台中市長盧秀燕3日表示，豐原轉運中心將成為豐原新地標，由交通帶動經濟、觀光發展。（盧金足攝）

為串聯山城地區公共運輸路網，台中市府興建地下2層、地上5層具轉乘、停車、商業機能的「豐原轉運中心」已完成主體結構，總進度約80％，預計年底完工、明年6月啟用。市長盧秀燕3日表示，豐原轉運中心將成為豐原新地標，由交通帶動經濟、觀光發展。

議會今日進行市政總質詢，市議員張瀞分關心豐原轉運中心規畫與施工進度。盧秀燕說，當初排除萬難讓豐原轉運中心開工，啟用後民眾將可更便利到山城，盼透過人流帶動經濟。

交通局長葉昭甫指出，豐原轉運中心位於豐原車站東側停六用地，地下2層規畫為機車停車場、1樓為客運轉運、2樓為商場空間、3至5樓為汽車停車場，共提供301席汽車位、849席機車位，為兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築。

葉昭甫說，豐原轉運中心外觀呼應地理位置，以台鐵高架鐵道造型作為管狀通廊設計發想，貫穿豐陽路及東仁街，特別設計許多格柵，避免遮擋豐原火車站高架後的外觀，並於轉運中心1樓規劃風雨走廊，讓民眾從豐原火車站走到轉運中心無障礙通行，目前也針對行經石岡、新社、東勢的公車路線啟動通盤性規畫，讓公車路線與豐原連結，帶動山城整體發展。

豐原轉運中心現正辦理營運OT前置作業，預計明年1月招商，並在明年6月正式啟用營運，提供5處客運上、下客月台，讓市區及國道客運提供便捷轉乘服務；2樓則規劃為商場，提供便利零售服務，運用人潮帶動豐富商機。