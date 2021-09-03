福壽山農場是全台最大蘋果產區，主力品種已結實累累。（王文吉攝）

福壽山農場蘋果採果樂活動預定11月登場。（王文吉攝）

武陵農場自9月6日至10月22日舉辦集章抽抽樂活動，有機會抽中雙人住宿兌換券等獎項。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

本土疫情趨緩，國旅漸進式復甦，福壽山農場推出平日閨密旅行2泊5食專案，限女性閨密、百貨櫃姐入住，3天2夜7千元有找，還有親子優惠專案2大送2小，並預告蘋果採果樂11月登場。武陵農場自9月6日至10月22日舉辦集章抽抽樂活動，有機會抽中雙人住宿兌換券。

「夏遊武陵玩很大」集章抽抽樂」自9月6日至10月22日止，一日遊或住宿客集滿4章，並將集章卡投遞至行政中心或國民賓館，有機會抽中雙人住宿券，另武陵富野渡假村、雪霸國家公園、雪山小舖贊助住宿券、保養品組、口罩收納夾、黃魚鴞口罩及平安鮭等獎項

武陵農場副場長胡發韜表示，目前藍霸鼠尾草及墨西哥鼠尾草盛開中，園區正上演紫色風暴，通往露營區的岔路旁有金針花海。他並加碼宣布，凡9月住宿、露營3天2夜即享明年2月櫻花季優先訂房資格，每日限量10間，每人限訂1間，提供預先規劃明年賞櫻行程。

抓住夏季尾巴，福壽山農場9、10月推出平日3天2夜閨密旅行專案，限女性閨密、百貨櫃姐2人入住，2泊5食7千元有找，貼心加贈蘋果醬禮盒。另有3天2夜親子優惠專案，平日2大2小入住宋莊或福壽館，2泊5食優惠價7280元。

福壽山農場位於海拔2614公尺，年均溫16度，適合溫帶果樹生長，副場長王仁助表示，福壽山農場是全台最大蘋果產區，面積廣達28公頃，種植津輕、金冠、王林、陽光、北斗及富士等品種，早生種約9月成熟，產期可持續4個月，採果樂活動預定11月登場。