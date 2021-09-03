今天是九三軍人節，民眾黨感謝國軍是台灣民眾最堅實的後盾，不過，近年來例行演訓或漢光演習期間，常發生意外事件，尤其是去年發生6起重大事故，造成21人殉職，創下近10年新高，民眾黨呼籲政府應該要有所精進作為，確保官兵們不再白白犧牲。

民眾黨指出，守護國家安全，國軍付出相當多心力，然而，如果沒辦法確保這些官兵弟兄在例行演訓、或是漢光演習期間的人身安全，要如何讓官兵能安心保護國家，未來更如何招募新血加入國軍。

民眾黨統計，去年國軍發生6起重大事故，造成21人殉職，都是十年來的新高數字，每一次事故當下，政府及總統道歉，社會感傷，然而結束後，我們仍無法了解政府有哪些策進作為，政府應該要扛起責任，不能老是道歉了事，沒有作為。

此外，明年度的國防預算書已經送達立法院，編列了史上最高的3726億元國防預算，再加上其他的基金預算和特別預算，支出可能高達4700億元，並且預期還會提出2000億元的軍購特別預算。

民眾黨認為，軍購不應只是設備花費，必須要包括維修保養、人員訓練、技術轉移，才能發揮應有的功能，當前國軍的軍事訓練，必須更加落實知識化及科學化，並實質提升官兵的個人戰鬥裝備，確保常備和後備官兵不只有「能用」，更要有「好用」的戰鬥裝備，在面對可能的軍事衝突中才能最大程度減少傷亡，完整發揮戰力。