基隆暖暖區去年9月發生虐童案，劉姓保母與其張姓丈夫多次徒手毆打男童，甚至以腳踩踏男童腹部，造成男童內臟破裂、頭部皮下組織出血，最後男童發燒致死，基隆地院昨將兩人重判12年、12年6月徒刑。

一名3歲男童去年9月25日因高燒不退猝死，檢方檢剖後發現內臟破裂、顱內出血，才讓案情朝向虐童案偵辦。檢警調查發現，劉姓保母與張姓丈夫，因不滿男童哭鬧，以腳踩踏男童腹部，並以玩具車等物品毆打，導致男童肝臟挫裂，且未提供男童成長所需的營養，男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴。

男童於去年9月23日出現腹瀉及嘔吐症狀，且食慾不振、活動力下降，隔日男童出現發燒症狀，保母夫妻不帶男童就醫，僅餵食男童少許水及雞湯，最終男童在去年9月25日猝死。

保母向檢警表示，男童當天有發燒身體不舒服，但體溫忽高忽低，上午和他說話都還正常，中午進行午休，下午去看男童醒了沒，突然沒有反應，但家長質疑為何沒有送醫。

該名保母並無合法執照，上網發文表示可托育孩子要貼補家用，男童父母平時平常在廟口夜市擺攤，以每月2萬4000元委託劉姓保母24小時照顧男童，但劉姓保母曾抱怨，沒有收到保母費。

基隆地院法官昨宣判，劉姓保母、張姓丈夫犯下成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪，分別重判12年、12年6月徒刑，全案可上訴。