大改款Mercede-Benz C-Class將於9月15日發表上市，台灣賓士打破往例藉由官方Instagram限時動態公布預接單價，全新C-Classs有3款轎車及2款旅行車，轎車預接單價212萬元起，Estate旅行車239萬元起，最快於發表會後交車。

Mercedes-Benz C-Class自1982年推出，全球銷售超過1050萬台，在台灣，C-Class更是銷售常勝軍，自2015年連續6年蟬聯進口豪華轎車銷售龍頭，曾經一年銷售破7500台。C-Class對於許多人而言，象徵著甫在人生取得一定的成就，才得以用一台C-Class犒賞自己的禮物。

全新C-Class有五大改款重點，包括全新運動化外觀設計、兩種外觀套件、兩種車身形式；革新內裝氛圍、全新交互介面、旗艦級豪華車室空間；全新MBUX系統、垂直中央螢幕、語音識別升級；擴增實境導航、智能停車升級、後軸轉向系統（最高可達2.5度）；新世代智慧駕駛輔助系統、DIGITAL LIGHT多光束智慧型數位頭燈。