林采欣新歌〈確可 CHECK〉造型火辣。（華納提供）

林采欣推出新歌〈確可 CHECK〉。（華納提供）

林采欣在新單曲〈確可 CHECK〉中，擺脫過去唱慢歌的苦情形象，展現一直以來所期待的舞曲風格，唱出女孩應該好好愛自己的心聲。她在MV裡飾演一開始對自己沒自信到最後重拾信心的女孩，唱跳大秀「辣妹」風格，林采欣開心地說：「好久沒跳舞了，真的好開心。」自曝求學時期曾是熱舞社社長的身分，讓眾人驚呼原來是「資深舞棍」。

〈確可 CHECK〉傳達林采欣沈寂一年來的體悟「擺脫別人所附加給你（妳）的價值觀，做回心目中最喜歡的自己」，一掃前幾張作品帶給人的抒情風貌，用輕快俏皮節奏唱著「愛自己」的聲音，不僅如此，她新歌造型突破前所未有的尺度，刷新出道以來形象，尤其其中一套下身開高衩猶如泳裝的服裝，辣度爆表翻轉大眾眼光。林采欣表示：「打從心底的喜歡自己、欣賞自己，是我2021以來做得最好的一件事。」她曾因身為「藝人」，而像魔鬼教練般的鞭策自己，為了降低體脂嚴格控管飲食，一度引發心情憂鬱，「後來選擇放過自己的時候，心情瞬間豁然開朗，才明白做自己不是口頭說的那麽容易。」

〈確可 CHECK〉MV描述現代人被社群綁架，不斷從社群中尋找認同，用詼諧的外星人示意那些沉浸社群世界中的角色，暗示著快速時代下的產物，畫面可愛有趣；林采欣在MV裡穿上充滿少女感的羽球裝，重拾起許久未向眾人展示的舞蹈，「太久沒跳舞，好像大家都快忘了，其實我本來的身分是個唱跳歌手」；她自離開女團以個人身分發片後，一直以來唱的都是抒情歌，還曾因此讓不熟的人誤會她個性文靜，其實不然，林采欣甚至自爆曾是學校熱舞社的社長，讓一旁工作人員驚呼原來是「資深舞棍」。