蘋果發表會預計在美東時間9月14日登場，將發表iPhone 13系列新機，先前曾傳出在晶片大缺貨的背景下，最高階的iPad Pro Max要價近7萬元，引起熱議，不過近日最新爆料指出，入門款iPhone 13 mini的售價約落在23900元，iPad Pro Max則為57400元左右。

綜合陸媒報導，iPhone 13系列售價表流出，若換算成台幣價格，iPhone 13與iPhone 13 mini的售價與iPhone 12相似，但在iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro max則會出現較明顯的價差。

報導指出，主要是因為iPhone 13 Pro系列取消256GB容量規格，從128GB開始後，若消費者評估容量不敷使用，必須直升512GB及1TB，因此增加的容量將會反應在價格上。

此外，根據目前傳出的iPhone 13主打特點，包括螢幕瀏海略為縮小、電池電量增加、新的A15晶片、日落金、玫瑰粉及湖水綠等新色、全面搭載感光元件式防手震等，另外Pro系列預計新增120 Hz影格率，同時加入人像模式攝影等功能。

詳細的機型及售價則如下：

iPhone 13 mini

64GB：23900 元

128GB：25500 元

256GB：29000 元

iPhone 13

64GB：26900 元

128GB：28500 元

256GB：32000 元

iPhone 13 Pro

128GB：33900 元

512GB：41400 元

1TB：53400 元

iPhone 13 Pro Max

128GB：37900 元

512GB：45400 元

1TB：57400 元