今是九三軍人節，新境界智庫副執行長吳怡農今表示，這週，壯闊台灣團隊做了民調，近六成的台北市民眾支持「男女有相同的國防義務」；如果全面改善訓練內容，更有高達七成的市民朋友支持「六個月到一年的義務性兵役」。顯示民眾對國家安全的重視、保衛家園的意願，都強烈而明顯。

吳怡農今指出，今年三月，前參謀總長李喜明上將為後盾計畫致詞時，說了「榮譽屬於行動者」這句話。今天九三軍人節，他想用這句話向所有捍衛台灣的軍人弟兄姊妹致敬。

他說，面對越來越險峻的國安威脅，除了呼籲兵役制度的改革，​還可以做些什麼？歷史經驗，答案絕對不是「提高國防預算、買更多武器」如此而已。

他說，「我的答案是：整個社會必須成為軍人的後盾，並且將這些支持付諸具體行動。這是壯闊台灣舉辦後盾計畫的初衷」。李喜明總長說：「抵抗到一兵一卒，不是我的軍人會死到一兵一卒。我們要讓敵人知道的是：你面對的是整個國家社會強韌的力量。」

他指出，「當台灣所有人民，跟國軍站在一起、展現軍民一心的意志，敵人在戰場上將面對更高的不確定性，他們才會被迫更審慎評估自己的侵略行為。這股團結的力量，才是真正的嚇阻」。

他說，政府的課題，就是將這股無形的意志，化為具體的行動：結合所有負責社會安全的單位，從專責正規作戰的國軍，到維護社會秩序的警察；從救災的消防員，到應該成立的社區應變組織，讓愛國的每一個國民，都能成為國防的一份力量。他們的目標是建立韌性社會，以「備戰」確保「有尊嚴的和平」。

他指出，台灣的安全，不只是十多萬軍人的事，是全體國人的責任。已經知道台灣人並不缺乏對軍人的支持，更有捍衛家園的決心。接下來，他們會推出一系列的討論，期盼與大家一起以更務實的態度與行動，重新構建國防。