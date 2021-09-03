在田徑場上美國可說是超級強國，尤其在男子100公尺短跑項目更是稱霸體壇多年，孕育出不少名將，如老將麥克羅傑斯(Michael Rodgers)、蓋特林(Justin Gatlin)、小將布魯梅爾(Trayvon Bromell)、貝克(Ronnie Baker)、柯利(Fred Kerley)等人，不過在本屆東京奧運他們並沒跑出好成績。

而早前傳來一則令人遺憾的消息，據《Galà dei Castelli》賽事組委員會透露，已39歲的老將蓋特林即將退休，台灣時間9月13日於瑞士舉行的田徑賽將是他生涯最終戰，當然他的年紀也差不多該退休，不過相信許多田徑迷仍會捨不得。

蓋特林從2004年雅典奧運爆紅，當時才22歲的他以新秀之姿拿下金牌，可謂橫空出世，當時可說是波特(Usain Bolt)之外最火紅的跑者，接著他還在倫敦奧運奪下銅牌，也在里約奧運摘下銀牌，可惜於今年在奧勒岡州進行的東奧資格賽因傷落馬。

另外他生涯還拿下無數獎項，在2005年世界田徑錦標賽獲得100、200公尺雙料金牌，但後來因藥檢事件及波特崛起，讓他生涯出現波折，遭禁賽4年。但復出之後的他仍繼續叱吒賽場，而他生涯最佳紀錄是於2015年創下的9秒74。

更可怕的是在今年4月初他以39歲年紀跑出9秒98成績，於8月22日俄勒岡100公尺決賽中還跑出9秒93第六名，當時比賽由加拿大葛拉斯(Andre De Grasse)拿下，他跑出9秒74，正好是蓋特林生涯最佳成績，也算是在田徑場上的一種傳承，因為葛拉斯年僅26歲，未來還充滿希望。

而美國布魯梅爾可說是接下火炬最佳人選，今年6月在美國舉行的比賽中他跑出9秒77優異成績，絕對夠格成為美國新一代短跑天王，所以大家也不用因蓋特林退休而感到難過，因為美國從來就不缺短跑好手，不過隨著今年東奧金牌由義大利選手雅各布斯(Marcell Jacobs)拿下，美國也不能再小看其他對手了！