有些人習慣機車停下來只熄火但鑰匙不拔，或是一時粗心忘記拔，台中一棟透天厝屋主夫婦，正因為機車鑰匙沒拔這個小動作，遭精明的嫌犯拿去複製，之後闖入屋內，不但偷走現金60萬元，更拿走空白支票，成功盜領173萬。

根據判決書，楊姓男子去年1月初某日，經過台中廖姓、吳姓夫妻居住的透天厝前，發現屋前有1輛機車上有一串鑰匙沒拔，楊男拿該串鑰匙試開透天厝大門，確定可以開門後，立刻將鑰匙拿去複製，再將原本的鑰匙插回機車。

1月4日凌晨1點許，楊男便拿著複製的鑰匙闖入該棟透天厝，從2樓房間衣櫃裡搜刮60萬元現金。相隔2個月，同年3月3日凌晨5點左右，楊男「再度光臨」，這次則是偷走10張空白支票及公司印章。過程中，楊男又意外發現吳女行動電話筆記本功能中，有網路銀行帳戶、密碼、身份證字號，立刻抄起來。

之後楊男登入吳女網銀，將帳戶內存款轉到廖男戶頭，再填寫空白支票兌領現金，4次用相同手法成功領出29萬、47萬、48萬、49萬元，共計173萬元。廖姓夫妻發現家中遭竊報警，警方逮到楊男，並起出剩下的4張空白支票及印章。

台中地院審理，楊男之前犯下3罪妨害性自主案，合併應執行2年，2018年假釋期滿，前案才執行完未滿2年就犯案，情節更重，次數更多，可見無悔改之心，應加重其刑，無減刑理由。且僅歸還被害人10萬元現金，因此依2個侵入住宅竊盜罪各判10月、8月；4個偽造有價證件罪分判3年4月至3年8月，應執行5年4月。可上訴。