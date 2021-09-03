新莊天祥街47巷拓寬後變為6公尺的雙向汽車道。（新北市工務局提供）

新北市新莊區天祥街47巷原只有3到4公尺寬，汽車僅能單向通行，加上與雙鳳路口處交叉巷口有鐵皮屋建物阻擋視線，增加巷道會車空間與可視範圍，以致於車禍事故頻傳，新北市工務局經與業者協商價購取得土地後，上月25日完工，拓寬為6公尺的雙向汽車道，讓民眾行車及用路更安全。

新工處表示，新莊天祥街47巷是從雙鳳路連接天祥街15巷的重要節點，原本僅有路幅約3至4公尺的機車雙向、汽車單向車道，因該巷道路幅狹窄且有坡度，再加上巷口的建物阻擋可視範圍，造成與交叉口雙鳳路車輛擦撞事件頻繁，影響通行安全，當地居民都希望能把路口拓寬。

新工處2018年起與巷口地主多次協商，於去年取得地主同意並達成共識，在今年2月完成產權移轉，由新工處負責拆除巷口既有建物，新莊區公所協助後續道路拓寬作業。

新工處指出，天祥街47巷於7月13日進行拓寬時，封閉施工時一併處理原有路面高低差、電桿遷移等問題，將原有巷道拓寬為路幅約6公尺的雙向汽車道，於8月25日完工開放通車，不但增加用路人可視範圍，也讓民眾能享有更安全、便利的用路環境。