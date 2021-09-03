華孚（6235）公佈8月份自結合併營收為新台幣2.09億元，較7月份的2.24億元減少6.91％，主要係受半導體車用晶片供給短缺，造成客戶需求遞延所致；相較於去年同期的1.64億元增加26.93％。

累計合併營收1至8月底初估為17.32億元，較去年同期的11.41億元增加約51.87％。