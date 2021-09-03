華孚8月營收月減6.91％ 14:192021/09/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華孚（6235）公佈8月份自結合併營收為新台幣2.09億元，較7月份的2.24億元減少6.91％，主要係受半導體車用晶片供給短缺，造成客戶需求遞延所致；相較於去年同期的1.64億元增加26.93％。 累計合併營收1至8月底初估為17.32億元，較去年同期的11.41億元增加約51.87％。 大陸8月大中城市租金止漲轉跌 北京跌1.19％ 《金融股》京城銀8月獲利近1年低點 前8月仍年增85％登高 #華孚 #月營收 #公佈 #合併營收為新台幣 #元減少 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中龍鋼鐵8月營收為116.02億元、年增92.86％ 11:472021/09/03 財經 《電腦設備》西勝8月營收月增15.9％ H2拚向上 10:532021/09/03 財經 《半導體》宏捷科8月營收再創高 外資喊價210元 11:442021/09/03 財經 《國際金融》石油股亢奮 歐股收高 09:452021/09/03 財經 《半導體》智原8月營收創逾8年新高 H2持續向上 13:262021/09/03 財經 受惠5G晶片需求增加 博通預測本季銷售將超出預期 11:012021/09/03 財經 新北重陽禮金9月24日入帳 64萬人受惠 04:102021/09/03 地方新聞 《期貨》三大期指全紅 9月台指期開盤大漲123點 09:112021/09/03 財經 壽險百億神單 7月再增2張 04:102021/09/03 財經要聞 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 《航運股》漢翔Q2本業轉盈 填息成功 10:192021/09/03 財經 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 救失業率？國營事業被逼擠出上千職缺 他爆不堪內幕 - 財經 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 航運不要太早放棄？專家拋2大救生圈還有救 - 財經 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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