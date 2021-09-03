據美國有線電視新聞網(CNN)與紐西蘭當地媒體報導，紐西蘭奧克蘭的1間超市，3日傳出1名男子持刀隨機攻擊客人，至少6人受傷，其中3人傷勢嚴重，歹徒已遭警方擊斃。警方表示，這名男子是「伊斯蘭國」(IS)的同情者，先前曾因涉嫌策劃孤狼攻擊而遭逮捕。

紐西蘭媒體指出，該男3日下午走入奧克蘭近郊紐林恩(New Lynn)的1間超市，並持刀攻擊客人。驚恐的民眾瘋狂地往出口逃竄並躲入附近的一家藥妝店，而男子遭趕來的警方擊斃。

《每日郵報》報導，受傷的6人已送往紐西蘭北島醫院；其中，3名傷勢危急者，受傷部位分別在頸部與胸部，故情勢特別危及。

案發當時，1名探員監視著他，因此他一發動攻擊，便衣警察能在60秒內回應。當時，男子從店裡抄起1把刀，而探員離他很近。當男子一發動攻擊，隨即遭擊斃。

報導指出，歹徒為32歲的斯里蘭卡籍男子，由於他長期追蹤IS相關影片並兩度購買刀械，故遭警方持續追蹤其多年之久。先前他因策劃孤狼攻擊而遭警方逮捕，最近才從監獄裡獲釋，但還是為安全人員列為「受IS啟發的恐怖分子」與「極端暴力人士」，並依法對其進行全天候跟監。

該男曾在社群媒體上發布貼文，寫著「總有一天我會回到我的國家，在我家鄉找到紐西蘭的人渣。我會讓他們看看，惹到我的人會發生甚麼事。如果你們在你們國家對我很強硬，我對我們國家的人渣會更強硬」。

甚至，他還在清真寺跟教眾表示打算加入IS，並於2017年5月購買飛往新加坡的單程機票，卻在奧克蘭機場遭逮捕。

當時，法官認為只是準備仍難以斷定要實施恐攻，改以輕罪論處，直到近日才獲釋。出獄隔天，又因購買獵刀而再度被捕。紐西蘭檢方在2020年曾依《制止恐怖主義法》起訴該男；不過，當時高院法官認為，從法條認定來看，該男只是預備犯仍不足以符合該法構成要件，最終以無罪定讞。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，這次攻擊是由個人策劃，背後似乎沒有IS的支持。歹徒行凶不能歸咎於信仰、文化或種族，而是遭到意識形態的綑綁。他的犯行完全是受到IS的啟發，「今天發生的事件卑鄙、可恨又錯誤」。

她強調，該男於2011年抵達紐西蘭，是該國最危險的極端分子之一，自2016年來持續受到政府全天候監控。「我們已用盡一切可用的法律與監控管道，試圖保護民眾不與這人接觸」。