日本首相菅義偉3日宣布不會參加自民黨總裁選舉，由於圍繞新冠疫情對策，菅義偉政府遭批評不斷，在下屆眾議院選舉之前黨內凝聚力下滑，菅義偉此舉意在承擔責任，上台約一年就將辭職。日本前首相安倍晉三表示，菅義偉曾在電話中向他透露將要棄選的意向，「對此非常遺憾，但他的這個決定是為了自民黨，進而是為了日本著想。」

菅義偉在執政黨自民黨黨內會議上宣布將不會參加自民黨總裁換屆選舉。這意味著菅義偉將沒有機會帶領自民黨參加即將到來的眾院選舉，也無法出任下屆日本首相。菅義偉在記者會表示：「將專注於應對新冠疫情。我成為首相這一年，以新冠疫情對策為主竭盡全力採取了措施。」

菅義偉作為官房長官在長達約七年半的時間裡支持前首相安倍晉三，他在安倍因宿疾惡化宣布辭職後的自民黨總裁選舉中獲勝，於去年9月16日就任第九十九代首相。

菅義偉原本打算對自民黨高層進行改革，更換幹事長二階俊博等人，以新面孔參加總裁選舉和眾議院選舉。由於內閣支持率低迷，自民黨內越來越多的人擔心「如果菅義偉不換，下屆眾議院選舉就會失敗」。

自民黨8月26日召開會議，確定總裁選舉將於9月17日啟動，9月29日投票。周四，自民黨前政調會長岸田文雄舉行記者會，表示「決心」成為自民黨總裁候選人。菅義偉的自民黨總裁任期將於9月30日屆滿。此外，日本內閣前總務大臣高市早苗在菅義偉棄選後表示，「日本高層的表態每天都在變化，令人驚訝。我將在自民黨總裁選舉中戰鬥到底。」

由於日本近期新冠疫情形勢嚴峻，日本民眾對菅義偉內閣的不滿愈發強烈。全日本新聞網（ANN）8月23日消息，最新民調結果顯示，菅義偉內閣支持率跌至25.8％，再次刷新菅義偉就任首相以來其支持率的歷史最低點。