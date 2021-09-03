中央流行疫情指揮中心今天公布本周基因定序結果，這周共檢出13例變異株，1例為英國Alpha變異株、12例為印度Delta變異株。其中有3例突破性感染，都是感染Delta，2例打完2劑AZ疫苗，另有1例則是混打3劑疫苗。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內總計95例Delta，13例本土，多是先前屏東的群聚案，其餘82例是境外移入。目前8月份還沒看到本土的Delta變異株。