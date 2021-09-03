境外案多染Delta 3人突破性感染 14:302021/09/03 中時 林良齊 、中時新聞網、 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本周境外個案中，有12人染Delta變異株。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天公布本周基因定序結果，這周共檢出13例變異株，1例為英國Alpha變異株、12例為印度Delta變異株。其中有3例突破性感染，都是感染Delta，2例打完2劑AZ疫苗，另有1例則是混打3劑疫苗。 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內總計95例Delta，13例本土，多是先前屏東的群聚案，其餘82例是境外移入。目前8月份還沒看到本土的Delta變異株。 打嘸疫苗 大學教授爆氣 開學後教室只有學生 陸媒指控 邁克爾多次拍攝軍事設備 #Delta #變異株 #突破性感染 #例為 #混打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一舉打通隱形小巨人的籌資路 04:102021/09/03 財經要聞 南非女陰轉陽確診 急查是否變異株 04:102021/09/03 焦點要聞 梁朝偉為《尚氣》自揭悲慘童年 不會和人相處全因他 11:052021/09/03 娛樂 疫苗不是金鐘罩！Delta降臨 醫揭現階段防疫重點 08:572021/09/03 生活 《做工的人》風光 入圍金鐘迷你劇集9項 04:102021/09/03 娛樂新聞 【學霸人魔】古怪宅男生存力「像蟑螂」 超省一族傻眼行徑多 12:222021/09/03 社會 群募平台爭議多1659人贊助350萬「疊疊鍋」業者同意9月底前退款 11:572021/09/03 生活 要共存還是清零 丹麥日增千例確診 完全解封3理由 05:432021/09/03 健康 杜絕流感破口！盧秀燕：以上私立教職員納入公費施打疫苗 11:112021/09/03 生活 韓國確診增1709例 社交距離規範延至10月 12:012021/09/03 國際 《國際社會》守住全球新冠疫苗龍頭 美再擲30億美元強化供應鏈 10:362021/09/03 財經 生活熱門新聞 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 新增13起接種疫苗後死亡 莊人祥回應 - 生活 機師兒確診CT值11 自覺中暑！陳時中坦承「擔心Delta」 - 生活 1人確診全校停課 桃園北科附工急PCR 家長怨：都還沒打到疫苗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。