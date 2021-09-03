高端疫苗二期臨床試驗排除19類對象、20多種疾病，卻未盡告知責任。一名參與試測的大學教授表示，從研究方法角度來看，代表臨床實驗樣本和全面施打母體不一致。台大公衛學院教授陳秀熙坦言，高端疫苗樣本性確實不夠，徵集接種都是志願者，3000多人的代表性確實不足，仰賴全民共同監督。

高端疫苗偶傳致死率，再加上二期臨床試驗設有諸多排除對象，邀集試測的幾乎都是「身強體壯」的志願者，引發試測代表性與疫苗穩定度不足等諸多疑慮。

一名參與高端疫苗試測的新聞系教授表示，高端宣稱二期實驗結果良好，受試者僅極少數出現不適症狀，「其實意義不大」。

該名教授提到，受試者是原已預先排除在19類對象之外，一來這些人士較熱心，屬於主動參與，心理素質本來就較好；二來還要經過血液、心電圖等體檢，外加面試諮商，排除對蛋白質過敏體質，生理有問題的已先過濾了。從研究方法角度來看，也就是臨床實驗樣本和全面施打母體並不一致，「高端有沒有說清楚、講明白，這就是問題所在了」。

「現在還有人要打高端嗎？」該名教授也說，受BNT疫苗近期到貨的影響，高端疫苗退打率急增，那些拿接種高端來說嘴的人士，似乎也感染到民意氛圍，轉趨沉默了，「這是很正常的，就像餐敘品酒一樣，金門高粱都擺上桌了，還有人要開其他牌高粱酒來喝嗎？」

至於高端疫苗效度受質疑，陳秀熙認為，無論哪種疫苗的安全性，都要在施打了20到30萬人之後才會建立，但目前放眼所有新冠疫苗，實際進入到第三期臨床試驗階段的，還有達到第二期EUA橋接部分，試測人數都很少，因此認為經過二期、三期試驗之後，疫苗安全性便無虞，「這是不對的觀念」。

陳秀熙以BNT疫苗為例，台灣雖即將安排12到17歲青少年施打，但國際針對12到15歲的三級臨床試驗僅5000人，樣本性同樣不足，因此擔憂會引發青少年出現心肌炎等問題，而高端疫苗試測徵求的是志願者，身體條件不錯才會主動報名，樣本性確實不夠。

至於BNT疫苗來台後，高端出現緩打潮，陳秀熙則認為，這是必然的現象，一方面除了民眾有選擇疫苗的權益，二來是高端當時選擇試測樣本，無法涵蓋所有族群，引發社會高度疑慮，因此他呼籲政府單位嚴格監控高端疫苗施打過程，還有民眾產生的所有副作用，更仰賴全民共同監督，督促本土疫苗建立公信力。