長榮機師突破性感染！兒也確診全校停課、桃園二級警戒強化 陳時中：高度懷疑是Delta

長榮機師傳「突破性感染」，其中一人甚至傳給正在唸高中的兒子（案16122），導致他就讀的桃園北科附工必須全面停課、全校師生進行PCR採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，北科附工只有1人確診卻停課，確實不符先前「2人確診才停課」的指引，但考量國外Delta變異株盛行，擔心疫情擴大，才會做出更保守的決定，建議全校停課。

這名高中生8月30自覺有中暑症狀，9月2日因父親確診，匡列後由衛生單位安排採檢，CT值11，具高度傳染力。