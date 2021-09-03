長榮機師傳「突破性感染」，其中一人甚至傳給正在唸高中的兒子（案16122），導致他就讀的桃園北科附工必須全面停課、全校師生進行PCR採檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，北科附工只有1人確診卻停課，確實不符先前「2人確診才停課」的指引，但考量國外Delta變異株盛行，擔心疫情擴大，才會做出更保守的決定，建議全校停課。
這名高中生8月30自覺有中暑症狀，9月2日因父親確診，匡列後由衛生單位安排採檢，CT值11，具高度傳染力。
長榮機師傳「突破性感染」，其中一人甚至傳給正在唸高中的兒子（案16122），導致他就讀的桃園北科附工必須全面停課、全校師生進行PCR採檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，北科附工只有1人確診卻停課，確實不符先前「2人確診才停課」的指引，但考量國外Delta變異株盛行，擔心疫情擴大，才會做出更保守的決定，建議全校停課。
這名高中生8月30自覺有中暑症狀，9月2日因父親確診，匡列後由衛生單位安排採檢，CT值11，具高度傳染力。
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