美國一位聯邦法官周四指出，蘋果必須面對一項集體訴訟，指控其語音助理Siri侵犯了用戶隱私權。

美國地方法官Jeffrey White表示，原告試圖證明，Siri由於被「意外地啟動」而定期地側錄他們的對話，蘋果還向廣告商等第三方透露了這些對話。

一位Siri使用者表示，他曾與醫生討論一個品牌的手術治療法，之後就收到該治療法的廣告；另外兩位用戶表示，他們曾討論Air Jordan運動鞋、Pit Viper太陽鏡和Olive Garden連鎖餐廳，導致他們隨後收到這些產品的廣告。

在一般情況下，用戶必須說出Hi Siri等關鍵詞，才會啟動語音助理功能。

該加州地方法院法官表示，原告可能控訴蘋果違反聯邦竊聽法和加州隱私法，以及違反了合約。而法官駁回一項反競爭法的指控。

加州另一名法官指出，谷歌語音助理的用戶也可能對谷歌和Alphabet提起類似訴訟。