台南市育樂事業商業權益促進會今天號召從業人員到台南市政府拉布條陳情，要求政府盡快讓八大復業，台南市長黃偉哲對此表示，按摩、作臉等行業脫掉口罩都能恢復營業了，被關閉很久的育樂行業，如果能夠做好隔板等防疫措施，在同一個基準上是可以討論的，他也願意轉達這樣的心聲給中央，希望能做出一個合乎公平、合乎防疫的考量。

黃偉哲針對台南市育樂商業促進會今天到市府陳情，他說，在防疫第一考量下，也必須要做一個客觀評論，既然，人跟人密切接觸的按摩業脫掉口罩都可以營業了，被關閉很久的娛樂行業，坦白講如果做好防疫，人跟人不要那麼近的話，事實上也可以做開放的考量。

他說，聽說有從業人員為此輕生，覺得很遺憾，希望每個人都珍視自己的生命，但也希望政府不管是在紓困或其他各方面能幫忙他們，他也願意把這個心聲轉達給中央流行疫情指揮中心，希望他們做一些比較合乎防疫、合乎各方面的公平考量。

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