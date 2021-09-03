新冠本土疫情5月爆發，電視台也傳出確診案例，為落實三級警戒防疫，全台主播都戴上口罩播報新聞。對此，資深媒體人趙少康認為，要主播戴口罩播報新聞實在是形式主義，莫名奇妙，除了顯示指揮中心好大的官威，看不到有任何意義。趙呼籲，衛福部長陳時中應立刻解除要求電視新聞主播在播報時戴口罩的無理規定。

趙少康今（3日）在臉書發文表示，戴口罩因為隔著一層層不織布，聲音受到阻礙，主播話不容易說得清楚，觀眾也不容易聽得清楚，常常需要扯開嗓子，聲音才夠大，自己在主持節目時如果連續大聲說話，說久了常會覺得氣不夠、呼吸不順。

趙少康直言，電視新聞主播常常一天要播報好幾小時新聞，持續戴著口罩，既阻擋了播報時面部與新聞內容的表情連動表現，更減少了播報聲音的清晰感，偌大的播音間只有主播與一、二名攝影師在內，主播與攝影師距離都在5公尺以上，毫無互相傳染的風險，最多要求攝影師戴口罩就可以，非要主播戴口罩播報新聞實在是形式主義，莫名奇妙，除了顯示指揮中心好大的官威，看不到有任何意義。

趙少康呼籲，陳時中應該立刻解除要求電視新聞主播在播報時戴口罩的無理規定，讓主播能在沒有口罩束縛下，自在的播報新聞。