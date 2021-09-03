洋溢民俗風的「親子蜈蚣座」也是打卡的熱點之一。（縣府觀光處提供）

中秋博狀元，博出未來好運氣。（縣府觀光處提供）

金門形象館以「文創新美學-金門文創商品特展」為主軸，現場展出的播音牆薰香座和金門地形醬油碟。（縣府觀光處提供）

以金門花磚、花帔為主題設計的襯衫作品，看見金門的人文元素。（縣府觀光處提供）

特展期間只要出示本人機票，並與現場任一情境拍照並上傳至社群，或註冊「金門行動旅服」會員成功，就可獲得阿特造型口罩小禮物。（縣府觀光處提供）

每項文創品旁均有設計說明、產品簡介和價格，並附有QR Code，只要用手機掃一下，就可以直接上網購買。（縣府觀光處提供）

文創和觀光在金門又有全新結合，縣府觀光處在尚義機場新打造的〈金門形象館〉推出文創新美學主題特展，搭配中秋博狀元餅主題特展，提供旅客上下縱橫300年，傳統與時尚同框演出，穿越古今的雙主題視覺平台。

縣府表示，金門形象館以「文創新美學-金門文創商品特展」為主軸，主打日常生活中的小物件與揮發創意的文創商品，透過一般常見的碗、襯衫和醬料碟發想，呈現包容金門人文元素的文創能量，展期自即日起至9月27日止。

觀光處長丁健剛說明，「金門文創商品特展」，網羅縣府輔導的文創及青創產業如浯作工作室的平安碗、捲毛利卡創藝社華美的花襯衫及夢夢小酒館繽紛的特色調酒，融合金門元素與青年人創意，開發出兼具傳統性與實用性的文創品，帶來生活的調劑，引導新穎的感官體驗。每項文創品旁均有設計說明、產品簡介和價格，並附有QR Code，只要用手機掃一下，就可以直接上網購買。

另有小區展出縣文化局歷年研發的特色文創品，如花帔系列的頭巾、T恤和口罩，以及播音牆薰香座、金門城鑰匙座以及金門地形醬油碟。其中，以簡約的牆面與倒斜角的圓洞做為構思，表現洞孔飄溢薰香的擴散，很有一番情境想像空間，是最受矚目的焦點作品之一。但目前這些文創品只賞不賣。

中秋博狀元餅活動則是金、廈一帶相傳300多年的民俗，今年雖因疫情停辦相關活動，但觀光處仍在機場規畫主題情境特展，由金門觀光小天使-水獺「阿特」與遊客同樂，現場有超大型骰子與碗公等裝置藝術可以合影。特展期間只要出示本人機票，並與現場任一情境拍照並上傳至社群，或註冊「金門行動旅服」會員成功，就可獲得阿特造型口罩小禮物。