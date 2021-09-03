位於旗山老街中山路上一家珠寶店樓上窗口邊，竟出現一虎頭蜂窩，附近商家及居民都懼怕被螫咬。(林雅惠攝)

高雄市熱鬧的旗山老街店家竟出現虎頭蜂窩！位於旗山中山路上一家珠寶店樓上窗口邊，竟出現一虎頭蜂窩，附近店家曾因虎頭蜂飛入驚覺鄰居家中有危險動物，消息傳開後商家及居民都很害怕，1日向1999服務專線通報，不過農業局委外廠商到場處理，店家卻拒絕摘除，引起居民相當不滿。

高雄市政府農業局植物防疫及生態保育科表示，當天派人員前往摘除時，店家稱虎頭蜂是自已飼養拒絕拆除，市府礙於無相關法令得未經同意摘除私人蜂巢，因此建議報案人請求里長或警方處理。警方表示，若虎頭蜂傷害到他人，飼主可能涉及社會秩序維護法第70條，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

高雄市政府農業局9月1日接獲民眾向1999投訴，指位於旗山老街中山路上有一店家樓上窗口有虎頭蜂窩，且虎頭蜂四處流竄，讓附近店家及居民都很害怕，請求派人前往摘除。

居民指出，虎頭蜂不僅流竄到附近商家，尤其旗山老街是觀光景點，人潮往來眾多，一旦虎頭蜂出現攻擊行為，後果不堪設想。

農業局植生科科長張韻萍表示，農業局辦理摘除蜂窩是為民服務案件，由於屋主稱虎頭蜂是私人飼養，在未經主人同意下，農業局無相關法令執行摘除動作，只好建議報案人請求里長協調或由警方介入處理。

張韻萍說，虎頭蜂是大自然很重要的一環動物，不過牠具有攻擊性，屬於「危險性動物」，幾乎沒人會在市區飼養牠，但因是私人飼養，未經主人同意下，公權力也沒辦法強迫摘除，呼籲民眾勿靠近打擾牠，一旦被螫咬要緊急救治處理。

記者向店家求證，店家卻說，虎頭蜂是自己飛來築巢，因為隔壁販售甘蔗汁經常引來蒼蠅，也吸引虎頭蜂前來築窩，之所以拒絕農業局外派的廠商進行摘除，是因為「不忍心這些生命就被摘走」，但由於附近居民強烈反抗，希望大家給她幾天時間找到妥適的處理方式。

警方表示，民眾一旦遭到虎頭蜂攻擊或螫咬而向警方報案，警方將依社會秩序維護法第70條規定，將主人依法處置。