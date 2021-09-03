去年因妨害性自主案出獄的張姓色狼，今年6月傍晚在新北市八里區龍米路，發現1名落單正妹，竟從後方猛抱、襲胸得逞，3天後又以類似手法，尾隨另名年輕女子到公園，強行將對方撲倒，再度襲胸猥褻，士林地檢署日前偵結，張嫌坦承犯案並稱自己「忍不住」，被依妨害性自主罪起訴。

起訴指出，今年6月4日晚間近8時，張男在龍米路自行車步道上閒晃，發現落單的女被害人，心生歹念暗中尾隨，並突然從後方熊抱，並趁機襲胸、摸下體，被害人更因對方力道過大倒地，不斷掙扎、叫喊，但當時四下無人，張得逞後迅速逃逸。

6月7日傍晚7時許，張又盯上另名落單的年輕女被害人，沿路尾隨對方，走到八里區挖子尾街某公園時，直接將她推到在草地上，強行襲胸猥褻。

兩女先後前往警局報案，警方經循線追查，鎖定曾因妨害性自主案，遭判刑10年，去年1月才減刑出獄的張涉有重嫌，日前將他循線逮捕並移送檢方偵辦。

張嫌偵訊時坦承犯案，表示自己無法克制衝動才襲擊女性，檢方根據被害人證詞、驗傷單及錄影畫面，認為張男為逞私慾，以暴力隨機襲擊落單女子，造成被害人難以彌補的傷害，依妨害性自主罪將他起訴，又張減刑出獄，卻在5年內故意再犯，惡性重大，建請法院加重其刑。

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