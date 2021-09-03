第七輪加開預約於上午10點起跑，截至下午1點共33萬9779人完成預約，佔符合資格者的65.01％。另外，截至昨天國內疫苗累計接種數突破1100萬劑，疫苗人口涵蓋率也持續提升，第七輪開打後預計將再有大幅度的增長。

原第七輪於今天開打，共80.5萬人預約，施打日程至9月10日。而今天加開預約的施打日程為9月9日至9月12日，已於7月19日前意願登記AZ的23至28歲民眾皆可預約，預約時程至9月4日18時止；截至下午1點，共33萬9779人完成預約，佔符合資格者的65.01％。

國內疫苗累計接種數突破1100萬劑！根據指揮中心統計，昨（2日）疫苗接種1萬9302人次，目前全國累計接種1100萬4240劑，疫苗人口涵蓋率42.82％，劑次人口比46.87％。

近來專家不斷呼籲，應該先拚兩劑覆蓋率，嚴防來勢洶洶的Delta變異株，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原則上要讓涵蓋率提高，第2劑很重要，第3劑也很重要，但沒有第1劑就不會有第2劑，一定是先打完第1劑，才會打第2劑、第3劑。

至於第3劑採購是否充足，陳時中說明，已有一些購買合約在，現在也持續會再加購，所以明年要打第3劑這也不會有問題。