33歲大陸女星趙麗穎4月和男星馮紹峰閃電離婚，3年婚姻正式畫下句點，震撼演藝圈，雙方的感情動向也成為外界關注焦點，近來有消息指出，趙麗穎身邊有許多高富帥追求，但都被她一一拒絕，引發網友瘋猜趙麗穎保持單身的原因，更有人爆料這全是因為和馮紹峰簽的離婚協議書。

一名網友爆料，趙麗穎會拒絕富商追求，最主要原因，是因為「離婚協議」上提及「孩子未滿18歲，任何一方再婚，自動放棄孩子的撫養權」，趙麗穎說什麼都不會放棄撫養權，因此才會堅持單身，消息曝光後掀起熱議，不少人都忍不住直呼，「馮紹峰也太狠了」。

然而也有網友反駁，趙麗穎剛失去一段婚姻，短期之內不想再談戀愛很正常，目前可能只會想專注在工作和孩子身上，只是希望消息不論真假，趙麗穎和馮紹峰好聚好散，都能各自朝下一階段人生前進，「希望他們各自安好，早日找到屬於自己的幸福。」

事實上，趙麗穎恢復單身後，生活不是工作就是孩子，日前還被目擊帶著兒子想想逛商場，她一身輕便，全程緊盯著兒子、牽想想的小手搭手扶梯，一切親力親為，絲毫不敢馬虎，最後再將兒子送回前夫馮紹峰家，過程中趙麗穎母愛噴發，也再度圈了不少粉絲。