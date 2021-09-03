上櫃公司國統（8936）傳出內線交易炒股，檢調昨天約談前董事長梁家源、李玉霞夫婦、現任董事長兼總經理洪雅滿等11人到案。檢調懷疑，梁女等人涉嫌在公司發布重大訊息前後18小時買賣股票，違反證券交易法，移送地檢後，梁男、洪男訊後無保請回，梁女等6人10萬至20萬元交保候傳。

法務部調查局高雄市調查處2日約談國統相關人員，國統也隨後在股市公開資訊觀測站發布重大訊息公告，表示已依法務部調查局高雄市調查處所提之要求，全力配合提供相關資料，對公司財務業務無重大影響。

2019年11月國統與中華工程公司簽約，承包總價金14億2900萬元的經濟部南區水資局「曾文南化聯通管統包工程A1標」管材採購案。同年12月，國統子公司也與大陸貴州廠商，簽訂人民幣5000多萬元的西安西咸新區第二水廠管道工程的材料採購案。

梁男將內線利多消息告知配偶梁女，洪男也把訊息轉告胞弟及公司高層，眾人趁消息曝光前，公司股價為10.3元至18.45元不等時搶買股票。梁女在公司重大訊息發布後10日，賣出2萬股小賺幾萬元。洪姓會計買賣200萬股，疑操作不慎反而損失220餘萬元。

梁男到案時承認告訴妻子利多消息，但表示不知道妻子買賣股票，洪男等人則否認涉案。訊後前後任董事長梁男、洪男等5人無保請回，梁女以20萬元交保，前總經理葉清正、總執行副總、會計等5人以10萬元交保。