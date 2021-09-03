50歲「凍齡女神」蘇慧倫，日前透露兒子今年要上小一，還在開學前幫兒子準備好所有用品，期待他能有個美好的校園生活，不過才開學3天，兒子就丟三落四遺失許多東西，讓她崩潰表示：「厚操煩開始」。

蘇慧倫透露剛升上小一的兒子，才開學3天就遺失許多東西，她發現手帕不在書包裡後，擔憂兒子會把手帕當成抹布，腦海更浮現「手帕擦桌子抹布擦臉」的畫面，此外，鉛筆盒更是已經下落不明2天，好在「水壺願意回家」，總是得想著那個如果不見了，還要有備用的，雖然慶幸母子倆可以用注音符號溝通，提醒兒子將用完的物品歸位，但還是希望能早日不用一直做提醒手卡。

蘇慧倫透露為此特地去查「厚操煩」怎麼寫，卻看到上頭提及「如果經常性的焦慮，容易失眠憂鬱血管栓塞，但也說有研究發現，這樣的人，高智商有創意口才好」，但唯一值得欣慰的是「校門口的哭哭啼啼十八相送還是上演著，感恩我們家的算勇敢」，接著不忘反問網友們「你們家的怎麼樣」，立刻引起許多爸爸媽媽粉絲共鳴。

對此，網友們紛紛留言：「跟剛上小一的兒子抱怨，才開學兩天一堆東西就不見了，兒子回我說人沒不見就好了」、「我女兒曾經把同學書包整個背回家，因為比較輕」、「我家兒子的鉛筆盒每天都帶不同的鉛筆回家」，就連陶晶瑩都留言：「我們的逆子哭到幼稚園畢業，小六還是忘記帶東西要我們送去學校」。