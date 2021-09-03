缺料干擾電子產業供應鏈，為電子產業傳統旺季增添變數，且原物料價格高漲，美系外資下調光寶科(2301)及台達電(2308)2021年到2023年獲利預估，其中台達電2021年到2023年獲利下調3%到6%，目標價降至355元；光寶科2021年到2023年獲利則下調1%到2%，目標價降至70元。

全球新冠肺炎疫情未止，尤其是馬來西亞、越南等東南亞國家因疫情嚴重封城抗疫，讓原本逐漸紓解的IC缺料壓力再度惡化，加上疫情衝擊終端消費，智慧型手機及NB需求轉弱，歐美日各大車廠亦因車用晶片缺貨減產，衝擊第3季電子產業傳統旺季出貨，光寶科因訂單遞延，預期今年營運高峰將由第3季延至第4季。

零組件缺料、原物料價格及運費高漲不僅讓傳統旺季出貨卡卡的，也衝擊到零組件廠業績、美系外資最新報告同步下調光寶科及台達電2021年到2023年獲利預估，美系外資報告指出，中國/美國/歐洲PMI(採購經理人指數)在7月及8月下滑，中國8月PMI甚至下跌至49.2，顯示需求疲弱，預期未來2到3個月台達電及光寶科營收將會轉弱，尤其預估台達電第3季營收季增率將由原來的7%降至3%，光寶科第3季營收季增率也將由原來的7%降至2%；除了營收疲弱，零組件缺料及高材料、高運費成本亦成為近期利潤率的逆風，雖然外資重申兩家公司「買進」評等，但將台達電2021年到2023年獲利下調3%到6%，目標價由375元降至355元；光寶科2021年到2023年獲利則下調1%到2%，目標價由72元降至70元。

儘管光寶科及台達電2021年到2023年獲利及目標價遭外資調降，不過兩家公司今天股價未受影響，收盤股價同步收高。