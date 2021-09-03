Rita空姐擁有甜美的形象與精緻的五官，在instagram已經來到52萬粉絲追蹤，日前生日時被求婚也不減她人氣，近日Rita在社群上分享比基尼穿搭，讓網友看到立封「暗黑女神」，只因她穿著黑色系比基尼，讓Rita的S曲線一覽無遺。

高鈺雯（Rita）1日在instagram分享2張火辣比基尼照，雖是介紹業配商品與粉絲互動抽獎，但她盡責穿上黑色比基尼，讓Rita的肌膚更是顯白，滑到另一張照片時，能見到Rita穿的比基尼小褲褲是屬於布料少開高叉款示，讓她的雪白長腿全都畢露，而網友還好奇詢問，比基尼線也太乾淨露出白滑一片，今(3)日Rita又在社群分享同款比基尼，而她這次拍下側面照，只見比基尼小褲褲腰間有著金屬鍊設計多了點狂野視覺，並讓Rita的性感翹臀全盡收眼底。

Rita好身材也讓網友紛紛留言「噴鼻血了」、「好美」、「超性感的」、「穿這套這的好漂亮」、「褲子超性感的」、「哇！褲子的線拉好高」、「豁出去了嗎？」、「我的老天鵝喔！這麼可愛的姑娘實在太可愛啦！有夠給他很漂亮耶」、「這不會掉下來嗎？？？美女」。

高鈺雯（Rita）空服員從被日本媒體譽為「千年一遇的美女」後，就始終維持的高人氣，也當起網紅，在疫情期間仍保著高曝光率，而上(8)月PO出訂婚影片讓大批網友看了雖有失落，但仍紛紛高喊「恭喜！最美空姐要當新娘了」獻上祝福。