日本首相、自民黨總裁菅義偉今天表明不參選總裁選舉，意謂將卸任首相。對這枚政壇震撼彈，在野黨認為，這是菅義偉為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫失敗負起責任的形式。

菅義偉今天在自民黨臨時黨務主管會議上表明，「自己希望專心在防疫對策，所以不會參選總裁（黨主席）選舉」。

自民黨總裁選舉預計9月17日公告、9月29日舉行投開票，自民黨前政務調查會長岸田文雄已表態參選。

日本朝日新聞報導，在野黨國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎說，事發突然令人吃驚，在「緊急事態宣言」發布期間，作為防疫最高責任者表明辭意可謂「異常事態」。

玉木說，事實上，這是菅義偉為防疫失敗負起責任的形式；站在國民民主黨立場，將透過總選舉（眾議院大選），訴求超前部署的防疫對策。

副首相麻生太郎說，「有聽說（菅義偉）做出的決斷」。

被外界視為最適合擔任下屆自民黨總裁的行政改革擔當大臣河野太郎，上午在內閣會議後記者會上說，「我要再跟（首相）本人確認此事」；被問到自己會不會參選總裁，河野說，「首先要先確認（首相）本人意向」。

讀賣新聞報導，原本有意但最後放棄參選的政調會長下村博文今天說，由於情勢有變，會再度跟同志商議是否參選。

過去一直力挺菅義偉的前首相、前自民黨總裁安倍晉三表示，已接獲菅義偉電話聯繫，「雖然非常遺憾，但這是考量到黨、甚至是國家」。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨幹事長二階俊博受訪時說，「坦白說，我也嚇了一跳，但這是總裁的發言，應該是深思熟慮後所做的決定」。

二階說，考量到當場追問並不恰當，所以會接受菅義偉的想法，來因應未來的黨務運作。

至於何時得知菅義偉要退出自民黨總裁選舉，二階說，「今天早上得知」。

岸田文雄表示，將在詳細確認狀況後再跟大家說明，「目前對總裁選舉的想法沒有改變」。