土城彈藥庫過去是埤塘、滯洪用地，每逢豪雨便會出現積淹水問題，區公所去年開始設置滯洪池，但仍治標不治本，近期獲水利局、市議員江怡臻提供經費，增加下游段排水溝渠，預計在10月底完工。（江怡臻提供）

新北市土城彈藥庫過去是埤塘、滯洪用地，每逢豪雨便會出現積淹水問題，由於用地內尚有100多戶居民，民眾進出飽受折磨，由於該區域非都市計畫區，因此長年來未有改善。區公所去年開始設置滯洪池，但仍治標不治本，近期成功向水利局爭取經費，增加下游段排水溝渠，預計在10月底完工。

土城區埤塘里長邱顯俊表示，彈藥庫最主要的問題就是溝渠彎曲，排水受阻，只要瞬間豪大雨超過40毫米，彈藥庫內的和平路都會淹大水，每次積水都超過小腿肚，周邊住戶都要涉水而過，且至少要1小時積水才會消退，雖然區公所去年有設置滯洪池，汛期前也會架設排水機抽水，但成效仍不佳。

土城區公所表示，公所近年陸續辦理溝渠清淤及排水設施新設，並與國防部軍備局多次會勘，去年9月已設置滯洪量2400立法公尺的滯洪池，原計畫第二階段排水工程將把彈藥庫水流引導至和平路高速公路側溝，另延路增設新水溝，但水利局評斷經費過高，因此改為設置下游端排水溝，經市府、市議員江怡臻補助138萬元後，已著手施工，今年曾遭遇3次超過40毫米的大雨，都無淹水情況，預計整體工程可在10月底完工。

江怡臻表示，土城彈藥庫和平路周遭不是傳統的商業或住宅區，以往由軍方管理，欠缺完整的排水設施，去年6月間淹水就非常嚴重，在極端氣候下，短時間內的強降雨越來越頻繁，第二階段排水設施完成後，將改善許多，另外土城彈藥庫擴大土城都市計畫，已由內政部審議通過，希望未來規畫也能兼顧居民需求和自然生態保育。