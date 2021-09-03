金管會在9月1日以視訊方式舉辦「第13屆臺北公司治理論壇」，吸引4千人次參與！金管會主委黃天牧開幕致詞時指出，2021年是很特別的一年，臺北公司治理論壇以視訊會議的形式召開，期能在防疫期間超越地域限制，展現我國公司治理推動成效。

此次論壇邀請到價值報告基金會執行長Ms. Janine Guillot發表專題演講，論壇出席學員包括上市、上櫃公司及證券金融事業董事、監察人、總經理等業者代表，以及推動公司治理之相關政府單位官員、學術研究單位代表及媒體等近4000人次參與，出席情況相當踴躍。

黃天牧指出，金管會在公司治理厚實的基礎上，結合國際最新趨勢，陸續推出「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0─永續發展藍圖」及「資本市場藍圖」，做為推動國內金融及資本市場發展的基本脈絡。期望透過本次論壇與會人員共同交流與經驗分享，協助公司了解國際間ESG發展新趨勢，進一步達到落實公司治理，提升企業永續發展。

價值報告基金會執行長Ms. Janine Guillot針對「永續與企業價值：21世紀的公司治理」為題發表演說。執行長Guillot表示，今年是金管會第13次舉辦臺北公司治理論壇，這展現了金管會對於領導企業在公司治理長期發展上的承諾，並致力於強化企業資訊透明度，也積極推動企業落實公司治理並接軌國際。在促進永續金融發展上，主管機關及市場參與人的角色一樣重要，需要各方長期及全面的策略資源整合，以在資訊揭露上符合永續會計準則委員會（SASB）之準則，深化企業永續治理的文化。

本次論壇邀請中華公司治理協會理事長陳清祥、安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠及國泰金控投資長程淑芬，分別就「董事會如何創造ESG管理績效」、「發展多元化永續商品」以及「提高資訊透明度，促進永續經營」為題主持三場座談會。

在第一場「董事會如何創造ESG管理績效」的專題研討中，與談人台達電子工業股份有限公司永續長周志宏、崑鼎投資控股股份有限公司董事長廖俊喆及資誠聯合會計師事務所合夥人暨資誠永續發展服務公司總經理李宜樺分別就企業如何因應ESG之風險、董事會在永續經營應扮演之角色及如何平衡ESG之成本及效益等方向進行分享，另透過產業之實務經驗分享，交流近年國內ESG發展之挑戰與趨勢。

專題研討第二場「發展多元化永續商品」，由法國興業銀行台灣區劉光卿總經理、投信投顧公會張錫理事長、勞動基金運用局劉麗茹副局長及東方匯理銀行台北分行執行長Benjamin Lamberg等與談人，就永續指數與永續投資趨勢、永續商品發展現況與展望進行座談，並提及國內應建構更為完善的綠色及永續金融體系，引領企業及投資人重視ESG議題。

最後一場專題研討主題為「提高資訊透明度，促進永續經營」，邀請全球報告倡議組織(GRI)國際事務長Peter Paul van de Wijs、標普全球總經理暨ESG標竿管理負責人 Edoardo Gai及富時羅素亞太地區可持續發展投資主管Ms. Helena Fung參與座談，除向與會人員分享永續資訊揭露的國際趨勢、提供企業相關的遵循建議外，更強調資訊透明度對於整體投資生態系的重要性，並就國際機構推動ESG評級及指數表現分享寶貴的看法與見解。 金管會表示，本屆線上臺北公司治理論壇圓滿閉幕，參與層級、人數規模均較以往盛大，顯示我國主管機關努力推動公司治理的決心，未來將以更積極的態度，與世界潮流及制度接軌，加強推動臺灣企業社會責任與提升企業價值，落實企業永續發展，營造健全ESG生態體系。