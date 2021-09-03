買車當今已成為每個家庭不可獲缺的交通工具之一，但俗話說買車容易養車難，更別說是要養一台高貴進口車。一名網友在論壇《mobile01》發文詢問說自己月薪5萬元，想買一台賓士但不知道養不養得起？貼文一出引來網友們熱議，除了有許多人都勸退外，也有人分享聰明購車法。

原PO表示自己的薪水一個月有5萬元，想買一台賓士，但自己還有房貸要繳，不知道能不能養得起賓士車？因此想詢問網友們的意見。不過這樣的問題立刻被底下網友打臉，有網友酸說「小孩以後三餐都吃土嗎」、「死心吧」、「不是很辛苦，是超級辛苦！保重」、「月薪5萬買賓士會被笑會被消遣，茶餘飯後被拿來虧」、「這兩年薪資變低，胃口倒是變好了」。

但也有另一派網友除了表達贊成外，車子可以帶來的安全性、或是給家人出去玩的回憶無價外，都希望原PO可以量力而為。底下網友紛紛表示「借貸養個一年，再轉手賣掉完成夢想」、「喜歡就買，快樂就好，錢再賺就有」、「我收入比你少，房貸28K，衝了啦」、「有老爸就可以」「建議買2015中古C300，養個幾年再賣掉」等。

月薪5萬可以養賓士嗎?（臉書社團《爆廢公社》）