台北市防疫記者會

近日台灣出現機師爆發「突破性感染」案例，其中一名機師的兒子(案16122)也被通報確診，其就讀的學校位在桃園市，目前衛生局人員已進駐校園。面對開學兩天，校園就爆出確診個案，台北市長柯文哲是否會有最新的強化防疫措施，引發關注。

疫情現況，柯文哲說，大家最關心機師感染，要警戒的是傳染給兒子，表示有破口，要針對目前這種機師邊境管理SOP還要做檢討，本來指揮中心9/15新版機師管理辦法才要實施，也變即日實施，也看一下最近中央入境確診案例差不多都是Delta病毒，非常清楚打疫苗沒有保證不感染，所以雖然國內疫情趨緩，但是疫苗覆蓋率低，風吹草動還是可能爆發。

柯文哲說，結論是國內疫情趨緩，疫苗覆蓋率低，風吹草動就可能爆發，最需要注意的還是邊境管制，看的到是機場，看不到的是偷渡，還是要小心。其實北市在做一件重要工作，回顧五月初疫情到底發生什麼事情，搞清楚系統哪裡破口、感染途徑，所以跟北醫團隊合作「萬華社區血清抗體服務研究計畫」。

指揮中心說明，機師兒子為本國籍10多歲男性，8月30日自覺有疑似中暑症狀，9月1日喉嚨痛，9月2日因家人(案16120)檢出COVID-19陽性，由衛生單位安排採檢，並於今日確診(Ct值11)；相關接觸者匡列中。