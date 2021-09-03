活躍於國際樂壇的小提琴家黃俊文（右二），獲聘為北藝大音樂系小提琴助理教授。左起為任教於北藝大音樂系的小提琴家薛志璋、北藝大音樂院院長蘇顯達，右一為任教於北藝大音樂系的小提琴家李宜錦。

小提琴家胡乃元年底將擔任北藝大為期一個月的客座講座教授。（北藝大音樂系提供）

北藝大音樂院院長蘇顯達和小提琴家黃俊文兩人都是台南人，也頗有緣分。（北藝大音樂系提供）

北藝大音樂系系主任盧文雅表示，系上特別建置高品質的視聽教室，未來能有更多遠端教學使用。（北藝大音樂系提供）

活躍於國際樂壇的小提琴家黃俊文，日前已完成隔離，馬不停蹄準備即將到來的音樂會。與此同時，在9月大專院校開學之際，他也獲聘為北藝大音樂系小提琴助理教授，目前已開始上課，未來在繁忙的演出行程之下，將採遠距、實體兩種授課方式。

黃俊文可說是國際炙手可熱的小提琴家，疫情間仍演奏行程不間斷，由於無法長期駐台，未來會透過視訊上課方式和學生互動。黃俊文表示，因為疫情，讓視訊教學又成為一大趨勢，10多年前的美國音樂院，也有安排視訊設備，讓音樂家教師在海外巡演時，能保持音樂院授課。過往小提琴家祖克曼（Pinchas Zukerman）在外巡演時，也能在曼哈頓音樂學院開設的大師班課程，就是一個例子。

北藝大音樂學院院長蘇顯達表示，從5年前就想邀約黃俊文到北藝大教學，如今成真，未來透過黃俊文，將帶給學生更遼闊的國際視野。

蘇顯達和黃俊文都是台南人，兩人也很有緣份，黃俊文的鋼琴老師，正好是蘇顯達早年的小提琴學生，黃俊文在年少時期，也曾為他演奏時的鋼琴聲部翻譜，蘇顯達說，「黃俊文當時就展現對音樂的聰穎、專注和積極度，令我印象深刻。」

音樂學系主任盧文雅表示，黃俊文在系上任教，一定能帶給台灣音樂教育界指標意義與深遠影響，為此，系上也特別建置了高品質的視聽教室，因應遠端上課需求，歡迎未來有更多優秀的老師加入陣容。

北藝大音樂系近年與國家交響樂團建教合作，開設樂團職銜學分學程，邀請指揮家呂紹嘉擔任特聘講座教授，帶領北藝大管絃樂團演出，現在再聘請黃俊文，今年伊莉莎白小提琴大賽得主、小提琴家胡乃元也將擔任為期一個月的客座講座教授，都是國際頂尖的音樂名家，蘇顯達表示，期望能帶給學生更豐富的視野。