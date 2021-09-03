幾天前在籃球場上出現一段驚人畫面，大陸8歲小男孩在錄製影片中大秀球技，而且他技術相當純熟，神似勇士隊巨星柯瑞(Stephen Curry)，不管是花俏運球、超高拋物線上籃、遠距離外線投射，都完美複製了柯瑞，而且出手姿勢也非常像，之後這支影片也引起本尊關注。

柯瑞說：「他真把我全部功夫學走，顯然還更上層樓。」「這位小朋友實在很能打，誰能幫我找到這位未來籃球之星？」這位名叫宋奕宏的男童得知被看見非常高興，禮貌回覆：「您好柯瑞叔叔，我是宋奕宏，我很愛籃球，您是我偶像，希望有天能成為像您一樣厲害的球星！ 祝新賽季勇士總冠軍。」

而在台灣時間今天稍早，柯瑞繼續回應了宋奕宏，可見他超齡球技讓柯瑞印象深刻，柯瑞在社群回覆說：「宋奕宏，我看到你影片了，很鼓舞人心，對你熱愛籃球我感到激動，你也喜歡看我比賽，看來你已掌握我所有技能，繼續努力，我會一直關注你，隨著你成長，感謝你的支持。」

一位年僅8歲男童竟引起柯瑞那麼大興趣，想必他真有兩把刷子，確實他在影片中展現的球技遠遠超過同齡對手，甚至還大秀柯瑞「最不擅長」的腳踝終結絕技，讓人看了大呼過癮，而這則由filayyyy帳號所發的IG影片已引來125萬人觀看，更有超過2500人回覆，能得到柯瑞關注絕非偶然。

另外說到此帳號來頭也不小，它可是有破200萬的追蹤人數，有超過一千篇影片，其中內容多半是籃球，裡面包含來自世界各地好手大秀罕見球技，更收錄NBA少部份經典好球，所以宋奕宏球技可說是先獲得此帳號認可，才得以讓世界上更多人，甚至讓柯瑞本人都能看見，相當不簡單。