日本外務大臣茂木敏充今天在記者會中宣布，日本將追加援贈合計44萬劑AZ疫苗予泰國、越南及台灣協助抗疫，並將於本月上旬運送。對於日本將第四度援贈台灣疫苗，行政院長蘇貞昌稍早在臉書寫下「ありがとう」，感謝日本再度捐贈台灣疫苗。

日本外務大臣茂木敏充今天上午宣布，將追加援贈台灣AZ疫苗，這將是日本提供台灣的第四波疫苗。

蘇貞昌代表政府誠摯感謝日本持續提供協助，蘇貞昌表示，在各國都受到新一波疫情影響的此時此刻大力相挺，讓台灣人實在感動、更彰顯台日珍貴的友情。