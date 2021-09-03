台中市議員蕭隆澤（右）抨擊，北屯區緊鄰潭子區，敦富路在北屯路寬28公尺，到潭子區驟減為4公尺，相差達7倍。（盧金足攝）

台中縣市2010年合併至今11年，但北屯區緊鄰潭子區，其中，敦富路在北屯路寬28公尺，到潭子驟減為4公尺，相差達7倍，捷運綠線便捷交通，吸引大量人潮湧進，但聯外道路嚴重不足衝擊交通，市長盧秀燕說，這幾條原縣市相接的道路，1、20年沒規畫，有的道路拓寬開發，徵收土地與工程要花上7億元，加上施工交通黑暗期，需要再共同努力。

市議員蕭隆澤3日在總質詢時表示，捷運北屯機廠附近，目前聯外道路嚴重不足，希望市府正視問題的嚴重性，盡快辦理個案變更，打通敦富路、南興路向北延伸潭子區福貴路、復興路與南興北路向西延伸潭子中山路等對外聯外道路，才能即時有效地解決地方的需

「旱溪西路在北屯區路寬15公尺，車子開到潭子區變5公尺，敦富路在北屯區寬大28公尺的大馬路，竟然到潭子區剩4公尺」，蕭隆澤批評，難道潭子區和北屯區也有「大細漢」之分，北屯區南興路、昌平東七路、松竹路路寬在20到30公尺，到潭子區連路都沒有。

市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞3日市政總質詢時表示，台中捷運北屯機廠總站附近區段徵收區，目前推出建案約有7000多戶，陸續完工有1000多戶申請領用使用執照，除建案暴增外，更吸引大型賣場進駐，附近道路交通承載量很吃緊，加快腳步打通聯外道路迫在眉睫。

蕭隆澤說，北屯人口暴增，已突破29萬人，是台中市人口數最多的行政區，鄰近的潭子人口也成長快速，但都是舊道路，北屯機廠、74號道路太原等匝道附近，上下班尖峰時間必塞，用路人叫苦不已。

蕭隆澤表示，市民抱怨常打爆1999市民專線，他的服務處陳情電話也響不停，例如潭子居民往北屯區及捷運站重要道路之一的環中東路一段，路寬僅3至4公尺，車輛爭道，常發生車禍。

盧秀燕說，這幾條原縣市相接的道路，「丟著1、20年沒規畫，有的道路拓寬開發，徵收土地與工程要花上7億元經費，加上施工時的交通黑暗期，需要再共同努力。