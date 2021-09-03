台積電日前宣布急漲晶圓代工價格20%，掀起半導體界滔天巨浪，漲價消息一出，帶動上下游跟進，相關類股股價飛天，但多家陸媒報導，台積電讓大客戶蘋果享VIP待遇，對其漲幅僅3%，讓「最懂台積電」的前外資天王級分析師陸行之在臉書發文分析，除指此舉對聯發科、NVIDIA及AMD等其他客戶情何以堪，更點出後續3大觀察重點。

陸行之首先認為，台積電應是考量蘋果身為先進製程龍頭，若沒了蘋果的訂單測試，先進製程能否維持全球第一？由於蘋果談判能力優於台積電，才任其占盡優勢，但若有天情勢轉變，台積電也會把這些特權慢慢收回。

其次，陸行之透露在詢問過台積電的大客戶後，10%~20%漲幅是共識，看來是一視同仁的作法，但似乎也不排除漲價是客戶配合台積電的官方說法，實際情況還是要看明年揭曉的量而定。

最後陸行之提出，台積電既然身為晶圓代工龍頭，應想想是否該把資本開支，研發費用，全部壓在客戶少、談判能力強、折舊費用高（70-80%營業成本佔比)、毛利率最差的先進製程上，未來20年半導體業的製程節點nodes需求，是像這2年的遍地開花，還是像過去20年般集中在頭部先進製程上。

陸行之並透露，他自己心中已有答案，也相信台積電管理層應該也有答案，知道未來該如何應對。