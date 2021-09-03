美國上周初次需請領就業輔助金人數低於市場預期，激勵隔夜美股全面收漲，其中，那斯達克、標普500指數盤中再寫新高。今日台股開高60.76點、報17380.52點，9：50出現急拉，盤中漲逾220點，最高站上17540.78點，最終上漲197.16點或1.14%，收17516.92點，且收復季線，成交量3613.05億元。本周上漲306.99點或1.78%，周線連2紅。

今日外資(不含外資自營商)買超324.8479億元，投信買超3.121億元，自營商買超42.9386億元，三大法人買超370.90億元。外資今轉買超，本周來累計買超909.5億元，本月累計買超446.52億元。

盤面上，晶圓雙雄點火，鋼鐵人再次起飛；面板、航運續弱。台積電(2330)有機會代工蘋果AR耳機5奈米晶片，加上ADR收漲0.27%，其開高3元至610元，隨即站回5日線，盤中步步高，收漲2.14%、登上今日最高價620元，亦為4個月來新高，市值突破16兆。聯電(2303)不遑多讓，其受惠成熟製程漲價利多，外資圈一片讚聲，匯聚多頭人氣，今逼近漲停、強登70元天價；聯家軍沾光，矽統(2363)攻漲停、收28.8元，聯傑(3094)勁揚6.5%、欣興(3037)收漲約5%、盛群(6202)收漲3.6%，智原(3035)8月營收為8年來新高，小漲0.92%。半導體剽悍，類股收漲1.97%，昇陽半導體(8028)、愛普(6531)直奔漲停，景碩(3189)大漲8%以上，南茂(8150)、偉詮電(2436)、新唐(4919)、菱生(2369)等多檔表現不俗。

下半年鋼市看俏，鋼鐵股上半場喊燒，惟近收盤時漲幅卻受抑，由豐興(2015)領漲、漲幅2.77%，而龍頭中鋼(2002)盤初漲逾2%、觸及37.95元，最終上漲1.22%、收37.45元，燁興(2007)同樣收漲1%春源(2010)、春雨(2012)、燁輝(2023)、彰源(2030)、中鋼構(2013)、大成鋼(2027)等小漲。航運股收跌3.78%，類股中跌幅最深，個股僅台灣高鐵(2633)獨紅，貨櫃三雄、散裝航運族群黯淡。再者，面板價格走跌，產業景氣暫失榮景，指標股冷吱吱，友達(2409)守平盤、群創(3481)收跌0.89%、彩晶(6116)收跌1.56%。

今日台股充飽電，順利拿回17500，收盤指數也是近4周來高點，多頭聚焦電子及半導體，資金占比分別為64.54%及49.03%。展望後市，第一金投顧分析，下半年為電子旺季，及上市櫃公司陸續公布8月營收，台股有望走出一波行情，綜觀大盤震盪但正面看待。日盛投顧則認為可看向今年展望佳、8月營收亮眼且H2營運續強的個股，也能留意金融、生技、PCB、電動車、半導體及原物料族群。