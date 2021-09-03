歐陽龍二女兒、21歲歐陽娜娜近年將重心移往大陸，今年她受邀上2021央視中秋晚會，1日央視前往西昌涼山探班歐陽娜娜這次拉大提琴表演的預錄情況，可見她頂著一頭俏麗短髮，純白深V洋裝上身，肩帶上還有碎花圖樣，不僅有氣質又充滿小女人味，也讓粉絲相當期待她的表演。

央視新聞日前特派主播到西昌，探班歐陽娜娜參與秋晚的預錄工作情形，身穿白洋裝的歐陽娜娜在邛海海邊接受採訪，她身為中國綠化基金會自然保護大使，表示第一次來到當地看到藍天白雲和綠油油的樹覺得很開心，很榮幸能在這樣的環境下演出。

歐陽娜娜小露性感登秋晚。（圖／翻攝自西昌發布微博）

歐陽娜娜進一步透露，這次的表演會跟涼山交響樂團合作，還有她一直欽佩的小提琴家呂思清老師，雖不能提前公開合作曲名，但她暗示「是最近正在追的一個連續劇主題曲」，編曲很氣勢磅礡，希望大家會喜歡。她也透露有賴於近年科技發達，她雖無法常常跟爸爸見面，但可以透過視訊問候對方，「希望他跟姊姊在家可以度過一個美好的中秋」。

歐陽娜娜近年常受邀上央視節慶晚會。（圖／中時資料照片）

而歐陽妮妮最近仍常用社群網站分享近況，近日她透露高齡95歲的外公接到詐騙電話，稱妮妮的小阿姨愛犬走失，讓妮妮轟：「害我外公緊張到心臟不舒服...到要去吸氧氣」，批評現在個資外流太嚴重，若對方是老人家真的經不起這樣驚嚇，歐陽娣娣隨後也轉發妮妮貼文，附上憤怒表情符號說：「真的很討厭，可以不要這樣嘛！？怎麼這麼沒良心？氣死！！！！！」